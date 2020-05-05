فرع توزيع كهرباء ذي قار يعلن عن إصلاح (١٨) محولة خلال شهر نيسان الماضي

2020/05/05 | 01:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار، احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب اليوم الثلاثاء، عن أصلاح (١٨) محولة عاطلة وأعادتها إلى الخدمة في الشبكة الكهربائية خلال شهر نيسان الماضي وقال مدير الفرع احمد حنون حسن، في بيات تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الملاكات الهندسية والفنية في الورشة الفنية لتصليح المحولات تمكنت من إصلاح […]

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