سان جيرمان يبعد مبابي عن ريال مدريد

2020/05/05 | 01:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي، محاولات إدارة باريس سان جيرمان، لإغراء نجم الفريق الشاب كيليان مبابي، للاستمرار داخل صفوف الفريق الفرنسي.

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