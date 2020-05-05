الصحة العالمية تباغت واشنطن.. “أين دليل إدانة الصين؟”

2020/05/05 | 01:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن واشنطن لم تقدم أي أدلة تدعم “تكهنات” الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن مصدر فيروس كورونا المستجدّ هو مختبر في مدينة ووهان الصينية، أول بؤرة للوباء في العالم.وقال مدير الطوارئ لدى المنظمة، مايكل رايان، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من مقرّها في جنيف: “لم نحصل على أي معلومات أو […]

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