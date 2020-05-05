على غرار أخيه.. إيقاف لاعب تنس مصري مدى الحياة

2020/05/05 | 01:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت وحدة النزاهة لكرة المضرب (التنس)، اللاعب المصري يوسف حسام، مدى الحياة، بسبب تورطه في قضايا فساد وتلاعب بنتائج المباريات، ليحذو حذو شقيقه كريم حسام، الذي واجه العقوبة ذاتها بعدما وجهت إليه 16 تهمة بينها إعطاء معلومات سرية وتسهيل مراهنات.

وأصدرت وحدة النزاهة بيانا أكدت فيه أن حسام (21 عاما) الموقوف موقتا منذ مايو الماضي، أوقف مدى الحياة بسبب تهم فساد متعددة والتلاعب بنتائج مباريات.

وقد أصدرت المحامية الإنكليزية الشهيرة جاين موالكاهي، الحكم بحق حسام، بعد جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام في لندن في مارس الماضي.

وكشف البيان الصادر عن وحدة النزاهة، أنه خلال فترة أربع سنوات بين عامي 2015 و2019، قام حسام بالتآمر مع جهات أخرى بحملة واسعة النطاق متعلقة بمراهنات فاسدة في عالم كرة المضرب.

وأضاف البيان أن الأمر يتعلق بـ21 خرقا ضمن برنامج محاربة الفساد في كرة المضرب، بينها ثماني حالات تلاعب بنتائج المباريات، وست حالات تسهيل مراهنات، ثم الطلب من لاعبين اثنين عدم بذل أفضل الجهود.

وختم البيان "بات حسام مستبعدا بصورة مستمرة عن المشاركة أو حضور أي حدث في كرة المضرب بإشراف السلطات المسؤولة عن كرة المضرب".

ويحتل حسام حاليا المركز 810 في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين، علما أن أفضل مرتبة له كانت في ديسمبر عام 2017 عندما احتل المركز 291 عالميا.

وكان كريم حسام، شقيق يوسف، أوقف أيضا مدى الحياة، بعدما وجهت إليه 16 تهمة فساد عام 2018.

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