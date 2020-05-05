تسريب وثيقة “قاتمة” عن وفيات أميركا.. والبيت الأبيض يرد

2020/05/05 | 01:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس ترامب على الولايات الأميركية لإعادة فتح اقتصاداتها، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن وثيقة داخلية قالت إن إدارة ترامب تتوقع ارتفاعا مطردا في عدد الحالات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، خلال الأسابيع القليلة القادمة، لتصل إلى حوالي 3 آلاف حالة وفاة يومية في 1 يونيو.في الوقت الذي يضغط فيه […]

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