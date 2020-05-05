المالكي يعلق على رسالة وصلته من جهة تدعي بانها محسوبة على السفير الامريكي

2020/05/05 | 01:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على رسالة وصلته من جهة تدعي بانها محسوبة على السفير الامريكي.وقال المالكي في تغريدة على منصة “تويتر” واطلعت عليها “العهد نيوز” ما نصه “وصلتني رسالة من جهة تدعي انها محسوبة على السفير الامريكي، فأن كانت مزورة فاعتبرها مهملة، وان كانت صحيحة فالعراق له رجال يقدرون مصلحته ومصلحة […]

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