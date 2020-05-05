المالكي يرد على رسالة وصلت اليه من

2020/05/05 | 01:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

رد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، على رسالة وصلت اليه من "جهة تدعي" انها محسوبة على السفير الامريكي في بغداد.

وقال المالكي في تغريدة على تويتر، "وصلتني رسالة من جهة تدعي انها محسوبة على السفير الامريكي، فان كانت مزورة فاعتبرها مهملة".

واضاف، "وان كانت صحيحة فالعراق له رجال يقدرون مصلحته ومصلحة شعبه ولا نقبل بالتدخل في شؤوننا الداخلية وليس هذا من مهام السفير الدبلوماسية".

بغداد اليوم - بغداد

قال صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، إنه لا يمكن ان يكون الثوار مصدر انتشار كورونا بتجمعاتهم الكبيرة.

وذكر صالح محمد العراقي في منشور له على حسابه في الفيسبوك، "اعلموا ان

بغداد اليوم - بغداد

حدد مجلس النواب، الاربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال مدير عام الدائرة البرلمانية في بيان، إن "رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكاب

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين (4 ايار 2020)، ان حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يجب ان تمر لان وضع العراق لا يتحمل مزيداً من التعطيل وحكومة ناقصة الصلاحيات، فيما اشار ان تحالف القوى الذي يترأسه يمثل العرب

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