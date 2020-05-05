لاعب في ألمانيا يظهر على قيد الحياة بعد 4 سنوات على إعلان وفاته

2020/05/05 | 01:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن الكونغولي هيانيك كامبا البالغ 33 عاما، الذي لعب لناشئي شالكه ومثل بعض الأندية الألمانية، ظهر على قيد الحياة بعد أربع سنوات من انتشار خبر وفاته.وأكدت الصحيفة الألمانية أن كامبا يعمل حاليا في شركة للطاقة شمال غربي ألمانيا.وتحقق السلطات الألمانية في شبهة تزوير الزوجة السابقة لكامبا لخبر وفاته من […]

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