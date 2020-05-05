2020/05/05 | 02:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخربيط يتوقع سيناريو جلسة الاربعاء ويدعو الكاظمي لقيادة العراق بعقلية {رجل المخابرات} هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/05 | 02:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخربيط يتوقع سيناريو جلسة الاربعاء ويدعو الكاظمي لقيادة العراق بعقلية {رجل المخابرات}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخربيط يتوقع سيناريو جلسة الاربعاء ويدعو الكاظمي لقيادة العراق بعقلية {رجل المخابرات}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).