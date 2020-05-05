2020/05/05 | 02:05 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العدل تؤكد عدم تسجيل أيةِ إصابةٍ بكورونا في جميع السجون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/05 | 02:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تؤكد عدم تسجيل أيةِ إصابةٍ بكورونا في جميع السجون ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تؤكد عدم تسجيل أيةِ إصابةٍ بكورونا في جميع السجون ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).