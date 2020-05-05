2020/05/05 | 02:05 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اعلان وفاته في 2016.. لاعب في ألمانيا يظهر على قيد الحياة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/05 | 02:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اعلان وفاته في 2016.. لاعب في ألمانيا يظهر على قيد الحياة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اعلان وفاته في 2016.. لاعب في ألمانيا يظهر على قيد الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).