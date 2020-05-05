أثارت غضب المالكي والشابندر.. ما قصة الرسالة المنسوبة للسفير الأمريكي؟

2020/05/05 | 02:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتداولت وسائل إعلام، رسالة "مثيرة" منسوبة إلى السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، قبل أن تشعل الجدل بعد أن علق عليها سياسيون كبار.

تداولت وسائل إعلام ومجموعات صحافية الرسالة المنسوبة للسفير الأمريكي

وتنص الرسالة التي حصل "الترا عراق" على نسخة منها، الثلاثاء 5 آيار/مايو، عبر مجموعة إلكترونية تضم شخصيات سياسية بارزة، على مايلي:

تولي الولايات المتحدة حاجة ملحة للغاية وكبيرة لتشكيل حكومة السيد مصطفى الكاظمي.

يجب أن يتم تجاهل أي نقاط ضعف أو تنازلات في اختيار الوزراء عند موازنتها مع التوقعات الرهيبة للبلاد.

إن حكومة تصريف الأعمال للسيد عادل عبد المهدي مشلولة وغير قادرة على التعامل مع العديد من المشاكل التي تواجه العراق.

كأصدقائكم وشركائكم في السنوات الـ 17 الماضية، نشعر بقلق بالغ من أن العواقب على العراق كدولة وعلى الشعب العراقي ستكون مدمرة إذا لم تتم الموافقة على حكومة السيد مصطفى الكاظمي.

إذا تم تشكيل الحكومة فسوف نبذل قصارى جهدنا لمساعدة العراق على مواجهة المشاكل المقبلة.

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وعلى الرغم من أن مصادر مسؤولة رجحت أن تكون الرسالة مزورة، مشيرة إلى أن وسائل إعلام تابعة لجهات سياسية إسلامية كانت وراء ترويجها، إلا أن الرسالة أثارت غضب سياسيين كبار من بينهم نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون وعزت الشابندر.

وقال المالكي في تدوينة نشرها في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء، "وصلتني رسالة من جهة تدعي أنها محسوبة على السفير الأمريكي، فإن كانت مزورة فاعتبرها مهملة، وإن كانت صحيحة فالعراق له رجال يقدرون مصلحته ومصلحة شعبه ولا نقبل بالتدخل في شؤوننا الداخلية وليس هذا من مهام السفير الدبلوماسية".

من جانبه كتب الشابندر، "بعد التهديد المُذِل الذي ورَدَ في رسالة السفير الأمريكي وبعد أن نَفَضنا أيدينا من غالبية القادة السياسيين وزعماء الكُتَل، عارٌ على كلّ نائب يملك شرف العراق وتاريخه أن يرضخَ لذلك التهديد ويبيع آخرته بدنياه".

أثارت الرسالة غضب المالكي والشابندر لكن مصادر مسؤولة رجحت عدم صحتها

وتأتي الأزمة الجديدة في وقت حرج، حيث من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كابينته إلى البرلمان خلال 48 ساعة، كما أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ما قد يعني أن الرسالة قد تكون محاولة لـ"إثارة الأطراف السياسية ضد الكاظمي وإفشال جلسة منحه الثقة"، وفق مقربين من المكلف.

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