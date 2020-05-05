مجلس الشيوخ الفرنسي يرفض خطة الحكومة لإنهاء الإغلاق

2020/05/05 | 02:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض مجلس الشيوخ الفرنسي، خطة الحكومة لإنهاء الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، اعتبارا من 11 مايو، في تصويت رمزي، لن يعرقل الخطة.

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