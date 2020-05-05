إيفرا: تلقيت تهديدات بالقتل بعد الحادثة العنصرية مع سواريز

2020/05/05 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف اللاعب الفرنسي باتريس إيفرا، المدافع السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، أنه تلقى تهديدات بالقتل عقب الحادثة العنصرية مع الاوروغوياني لويس سواريز حين كان الأخير لاعبا في صفوف الغريم ليفربول عام 2011.

وأوقف الاتحاد الإنكليزي للعبة، سواريز، لثماني مباريات بعد إدانته بسوء السلوك وتوجيه كلام عنصري إلى إيفرا، تضمن تعليقات عن بشرة الفرنسي السوداء خلال شهر أكتوبر على ملعب "إنفيلد" من ذاك العام.

لكن ليفربول قاد حملة دفاع علنية عن سواريز، في فترة شهدت تصاعد التوتر بين الناديين الغريمين.

وزادت النقمة على لاعب برشلونة الإسباني الحالي عندما رفض مصافحة إيفرا في المواجهة التالية بينهما في فبراير 2012 على ملعب "أولد ترافود".

وقال الدولي الفرنسي السابق إن تداعيات الخلاف وصلت إلى حد رسائل تهديد بالقتل له ولعائلته.

وقال لاعب مرسيليا وموناكو السابق لموقع الشياطين الحمر "تلقى مانشستر يونايتد العديد من رسائل التهديد لي.



قال الناس: نحن في السجن، نحن مشجعو ليفربول.



عندما نخرج، سنقتلك أنت وعائلتك".

وأقر إيفرا أن طبيعة التهديدات حتمت عليه الاستعانة بحراس شخصيين، كاشفا أنه "لفترة شهرين، كنت محاطا برجال أمن أينما ذهبت.



كانوا ينامون أمام منزلي.



أينما ذهبت، كانوا يتبعونني".

وتابع الظهير الأيسر السابق "لقد كانت فترة صعبة، ولكنني لم أكن خائفا.



عائلتي كانت خائفة: زوجتي وأخي، لا أنا.



لم أستطع أن أفهم لم كرهني الناس كثيرا.



لم يعرفوا الحقيقة".

وأكد لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق أنه سامح خصمه، وتحدث معه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015، الذي جمع برشلونة ونادي السيدة العجوز.

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