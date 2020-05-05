المداخلة الرئيسية في تأثيث ندوة أطاك طنجة/المغرب حول تطورات لبنان وآفاق التغيير - عديد نصار

2020/05/05 | 03:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عديد_نصار مساء الخيرفي البداية كل الشكر للرفيقات والرفاق في جمعية أطاك طنجة المغربية على اتاحة هذه الفرصة لي،وبمناسبة عيد العمال العالمي، تحية نضالية عالية للطبقة العاملة في المغرب وفي لبنان وفي عموم البلاد العربية والعالم، وأخص بالتحية أؤلئك الذين فقدوا أعمالهم ووظائفهم وانضموا الى لائحة المعطلين الذين هم من صلب هذه الطبقة وفي طليعة حركتها النضالية، كل التضامن معهم ومع جميع الكادحين.مر عيد العم ......





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