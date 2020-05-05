يفتك بصمت.. تأثير غريب وغامض لفيروس كورونا

2020/05/05 | 03:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار لغز مريب حول حالة غريبة تصيب مرضى "كوفيد-19" حيرة الأطباء ودفعهم للتشكيك في المبادئ الأساسية لعلم الأحياء.

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