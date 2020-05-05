انفجارات في حلب والميادين.. المرصد السوري يكشف التفاصيل

2020/05/05 | 03:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر الثلاثاء، إن "انفجارات هزت مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية في معامل الدفاع شرق حلب"، مشيراً إلى أن غارات "أسفرت عن تدمير مستودعات ذخيرة، من دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن".

كما أفاد المرصد بوقوع غارات أخرى استهدفت شرقي سوريا.

وأوضح المرصد أن ثلاثة انفجارات عنيفة دوت في "بادية الميادين في ريف دير الزور، تزامناً مع تحليق طائرات مجهولة يرجح أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع انتشار الميليشيات الإيرانية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت، ليل الاثنين، لصواريخ "أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية على مستودعات عسكرية في شمال البلاد"، مشيرة إلى أن التدقيق لا يزال جارياً في "الخسائر التي خلفها العدوان".

وقالت الوكالة في نبأ عاجل "وسائط الدفاع الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي على مركز البحوث في حلب".

ولاحقاً نقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ استهدفت "بعض المستودعات العسكرية في منطقة السفيرة".

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق.

وكثفت اسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.وليل الخميس الفائت أطلقت مروحيات إسرائيلية من أجواء الجولان، صواريخ على مواقع في جنوبي سوريا في غارات "اقتصرت أضرارها على الماديات"، بحسب وسائل إعلام سورية رسمية.وأتت تلك الغارات بعد ضربات جوية مماثلة، اتهمت السلطات السورية إسرائيل بتنفيذها.وتقول إسرائيل إنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

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