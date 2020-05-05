2020/05/05 | 03:38 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية: من غير المنطقي تعرض المتشافين من كورونا للإصابة مجددا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/05 | 03:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: من غير المنطقي تعرض المتشافين من كورونا للإصابة مجددا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: من غير المنطقي تعرض المتشافين من كورونا للإصابة مجددا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).