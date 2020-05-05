البرلمان يحدد موعد لعقد جلسة التصويت على حكومة الكاظمي

2020/05/05 | 03:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت رئاسة مجلس النواب عن تحديد موعد عقد جلسة التصويت على الحكومة.وقال بيان لمجلس النواب وتلقته ( المستقلة) ان “رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة مجلس النواب على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية يوم الأربعاء الموافق 6 السادس من ايار الحالي“.وأضاف ان “موعد عقد الجلسة سيكون في الساعة التاسعة مساء“.( النهاية)

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