الإمارات تسجل ارتفاعا قياسيا في الإصابات والوفيات بكورونا

2020/05/05 | 03:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الإمارات ، ارتفاعا قياسيا للإصابات والوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد"COVID-19"، حيث بلغ هذا المعدل 567 حالة جديدة.

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