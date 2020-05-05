نائب كردي يقدم استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي

2020/05/05 | 04:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… قدم النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ميران محمد طلبا رسميا للاستقالة من عضوية مجلس النواب العراقي.وقال محمد في بيان رسمي انه بعد تسلمه منصبا حزبيا في الاتحاد الوطني الكوردستاني قرر الاستقالة من عضوية مجلس النواب العراقي، مستدركا القول “لكن سواء كنت في المجلس او في الحزب فإنني مسؤول عن اصوات 56 […]

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