الصين تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا

2020/05/05 | 04:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت جمهورية الصين الشعبية، اليوم الثلاثاء، اصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

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