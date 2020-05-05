2020/05/05 | 05:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستوصي الحكومة البريطانية بمجموعة واسعة من التغييرات بخصوص كيفية تنظيم الناس لحياتهم العملية عندما يحين تخفيف إجراءات العزل العام للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد تدريجيا، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن موقع بوز فيد الإلكتروني يوم الاثنين.

ووعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم مزيد من التفاصيل الأسبوع الحالي عن كيفية تخطيط حكومته لرفع تدريجي للقيود الصارمة المفروضة على الحركة منذ 23 مارس، من دون المخاطرة بحدوث موجة تفش جديدة للمرض.

وقال بوز فيد إنه حصل على سبع وثائق إرشادية، أعدها وزراء، تشكل الأساس لمقترحات الحكومة.

وأوضح الموقع أن الوثائق تغطي موظفي الفنادق والمطاعم، والأشخاص الذين يعملون في منازل آخرين، وعمال المصانع، والأشخاص الذين يعملون في أماكن مفتوحة، وأولئك الذين يعملون في مركبات، وموظفي المتاجر، والعاملين في المكاتب.

وقال التقرير إن الإرشادات العامة لجميع أماكن العمل، تتضمن أوقات الوصول والمغادرة، وغسل اليدين عند نقاط الدخول والخروج، واستخدام بدائل للأجهزة الأمنية التي تعمل باللمس، ومراجعة تخطيطات المكاتب، وتركيب شاشات أمنية، من بين توصيات أخرى.

كما تضمنت أيضا قائمة طويلة بتوصيات محددة للفئات المختلفة من العمال.

ووفقا للوثائق، سيتعين على الشركات التي يعمل بها أكثر من خمسة موظفين، تقديم تقييم مكتوب لمخاطر ظروف العمل لموظفيها إذا كانوا يرغبون في إعادة فتح أبوابها أثناء الوباء.

ومع ذلك سيُطلب من الذين يمكنهم العمل من منازلهم الاستمرار في ذلك في المراحل الأولى لتخفيف إجراءات العزل العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغييرات شاملة بأماكن العمل.. توصيات الحكومة البريطانية بعد كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغييرات شاملة بأماكن العمل.. توصيات الحكومة البريطانية بعد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).