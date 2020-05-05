2020/05/05 | 06:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة العدل السعودية عن إتمام 542 عقد زواج “عن بعد” في مدينة الرياض عبر بوابة “ناجز” دون حضور المستفيدين إلى المحاكم لإنهاء الإجراءات، منذ تعليق الحضور للعمل في 16 مارس/آذار وحتى الآن.وتهدف خدمة “العقد الإلكتروني للزواج” التي أطلقتها وزارة العدل عبر بوابة “ناجز” مؤخراً، للتسهيل على المستفيدين بإتمام إجراءات عقود النكاح واعتمادها من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 500 عقد زواج عن بعد في العاصمة السعودية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 500 عقد زواج عن بعد في العاصمة السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).