علامات على مشاكل الخصوبة لدى المرأة لا ينبغي تجاهلها

2020/05/05 | 06:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤثر مشاكل الخصوبة على حوالي 48 مليون امرأة حول العالم، ويعتبر الشرق الأوسط وجنوب آسيا من بين المناطق التي تنتشر فيها هذه المشاكل بمعدل أكثر، إلى جانب وسط وشرق أوروبا.وبصيغة أخرى، هذه المشاكل شائعة، وتوجد علامات على وجودها ينبغي الإنصات لها، إليك ما تحتاجين معرفته عنها: تغيب الدورة قبل سن اليأس نتيجة عوامل مثل: […]

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