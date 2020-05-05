شاهد محمد صلاح يغني الراب لأول مرة

2020/05/05 | 06:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأ النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، متابعيه بفيديو جديد خلال شهر رمضان الكريم، وهو يغني “الراب” ضمن إعلان لشركة اتصالات مصرية.وظهر “الفرعون” خلال الإعلان الذى نشره على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو يغني بطريقة “الراب” الشهيرة لأول مرة، مرتديا ملابس غير رياضية.

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