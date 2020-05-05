قطر تنفي وقوع محاولة انقلاب

2020/05/05 | 06:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في وزارة الخارجية القطرية، اليوم الإثنين، بأن الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام حول الانقلاب في قطر هي مجرد حشو إعلامي.وقال المصدر في تصريح لوكالة سبوتنيك: “إنها أخبار كاذبة”​​​.وظهر في وقت سابق من اليوم، في وسائل التواصل الاجتماعي، شريط فيديو يُزعم أن تم تصويره صباح اليوم في منطقة الوكرة، سُمعت […]

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