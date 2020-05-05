حياة الفهد تُغازل القدس

2020/05/05 | 06:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت الفنانة الكويتية حياة الفهد على الاتهامات الموجهة لها منذ عرض مسلسلها “أم هارون” المتعلقة بالدعوة للتطبيع مع الإسرائيليين، مرة أخرى، وهذه المرة ليست بتصريحات تلفزيونية وإنما بصورة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.ونشرت الفهد صورة عن القدس في العمل الدرامي لمظاهرات من أجل دعم المدينة المقدسة وكتبت عليها: ” يا قدسُ، يا […]

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