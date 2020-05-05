“جريمة مرعبة” تهز العراق.. ضجة بسبب “حق شاهين”

2020/05/05 | 06:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في صدمة كبيرة هزت العراق والعالم العربي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء الأحد بخبر مقتل طفل بطريقة مروعة في مدينة الموصل.وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الطفل شاهين وسام سلوان، (8 أعوام) وجد مقتولا بطريقة بشعة داخل مسجد بناحية زمار شمال غربي الموصل، بعد أن خرج من منزله إلى البقالة ولم يعد.وأوضحت أن […]

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