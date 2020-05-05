2020/05/05 | 06:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن المطرب والممثل المصري، أحمد فهمي، من هزيمة الفنان أحمد السقا في برنامجه للمسابقات “إغلب السقا”، ليصبح أول رجل يهزمه منذ انطلاق عرض البرنامج في شهر رمضان.وجاء فوز أحمد فهمي على أحمد السقا في الحلقة العاشرة من البرنامج، أمس الأحد، بفارق النقاط، وفي نهاية البرنامج تبرع بمبلغ الجائزة 100 ألف جنيه إلى إحدى الجمعيات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول فنان يهزم أحمد السقا في رمضان) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول فنان يهزم أحمد السقا في رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).