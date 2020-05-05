علامة استفهام بشأن استئناف

2020/05/05 | 07:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى رؤساء حكومات الولايات في ألمانيا إلى الاتفاق مع المستشارة أنغيلا ميركل يوم الأربعاء على إجراءات لتخفيف قيود فيروس كورونا في اجتماع عبر الهاتف، ومن بينها السماح باستئناف مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مصادر.

وتوقعت المصادر أن يعطي رؤساء حكومات الولايات الضوء الأخضر للمتاجر الكبرى لفتح أبوابها اعتبارا من 11 مايو، ويسمحون باستئناف مباريات الدوري الألماني اعتبارا من 15 مايو على الأرجح في ظل شروط صارمة وبدون جماهير.

وأضافت المصادر أن رؤساء حكومات الولايات سيسمحون أيضا باستئناف الرياضات الجماعية لغير المحترفين والأطفال.

من سياق متصل، أسفرت الفحوصات الاولية للكشف عن فيروس كورونا في الاندية الالمانية للدرجتين الاولى والثانية عن 10 حالات إيجابية، بحسب "فرانس برس".

وكشفت رابطة الدوري الألماني أن الجولة الأولى من فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أندية الدرجتين الأولى والثانية التي تمني النفس باستئناف المنافسات في مايو الحالي، كشفت 10 حالات إيجابية بينها 3 حالات كان قد أعلنها نادي كولن رسميا يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت الرابطة أن من أصل 1724 فحصا تم إجراؤه في الأندية الـ36 (18 في كل درجة)، جاءت 10 إيجابية، دون الكشف عن أي تفاصيل بخصوص مكان الحالات وحتى هوية الأشخاص المصابين.



وبحسب القوانين المعمول بها في ألمانيا، فإن كل شخص كان على اتصال بحالة إيجابية يتعين عليه الالتزام بفترة عزل لمدة أربعة عشر يوما.

واعربت الرابطة عن رضاها لهذه النتائج وقالت في بيان "الفحوصات التي اجريت في الايام الاخيرة بلغت هدفها وهو ضمان سلامة وحماية اللاعبين من انتقال العدوى اليهم خلال التدريبات او المباريات".

وكان كولن الوحيد الذي أعلن رسمياً يوم الجمعة عن وجود ثلاث حالات ايجابية في صفوفه هما لاعبان بالإضافة إلى معد فيزيائي، قبل ان يضع باقي افراد الفريق في الحجر في احد الفنادق، لكن النادي اعلن الاثنين ان جميع هؤلاء جاءت نتيجتهم سلبية وقرر الجهاز الفني بالتالي إجراء حصة تدريبية بعد ظهر اليوم.

ومن شأن الحالات الجديدة أن ترسم علامة استفهام كبيرة حول استئناف الدوري الالماني الذي كانت الرابطة تأمل به في 15 من الشهر الحالي.

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