صدمة كبيرة تهز العراق والعالم العربي!

2020/05/05 | 07:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في صدمة كبيرة هزت العراق والعالم العربي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء الأحد بخبر مقتل طفل بطريقة مروعة في مدينة الموصل....

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