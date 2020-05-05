مادورو يتهم أميركا بمحاولة

2020/05/05 | 08:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مسؤولون أميركيون أي تورط للحكومة الأميركية في عمليات التوغل المزعومة التي تحدث عنها الرئيس الفنزويلي المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو.وقال مسؤول مطلع على الأمر لـ"رويترز" إن رجلين أميركيين ألقي القبض عليهما يوم الاثنين ويعتقد أنهما محتجزان لدى المخابرات العسكرية الفنزويلية.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، إن التفاصيل جاءت من اتصالات مع قوات الأمن الفنزويلية.

وقال مصدر آخر على دراية بتحليل المخابرات الأميركية والإبلاغ إن الوكالات الأميركية لا علاقة لها بأي غارات عسكرية في فنزويلا.

مادورو يتهم واشنطن

وكان مادورو زعم أنّ بلاده اعتقلت الإثنين أميركيَّين حاولا مع مجموعة فجر الأحد "غزو" فنزويلا من البحر للإطاحة بنظامه لحساب زعيم المعارضة خوان غوايدو، مشيراً إلى أنّ اجمالي عدد الموقوفين في هذه القضية بلغ 15 شخصاً.

وقال مادورو مخاطباً القيادة العليا للقوات المسلّحة إنّ السلطات اعتقلت "عنصرين أمنيين" أميركيَّين يبلغان من العمر 34 عاماً و41 عاماً، عارضاً عبر شاشة التلفزيون الحكومي جوازي سفرهما ووثائق أخرى.

وكان المدّعي العام الفنزويلي اتّهم في وقت سابق الإثنين غوايدو بالتآمر مع جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية بقصد شنّ هجوم للإطاحة بمادورو.

وقالت السلطات الفنزويلية إن ثمانية أشخاص قتلوا خلال "محاولة التوغل الفاشلة" يوم الأحد.

وأظهر مادورو ما قال إنها جوازات سفر أميركية وبطاقات هوية أخرى تخص إيران بيري ولوك دينمان، الذي قال إنه محتجز ويعمل مع غوردان غودرو، وهو جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية ويقود شركة أمنية مقرها فلوريدا تسمى "سيلفركورب الولايات المتحدة الأميركية".

الوكالات الأميركية لا علاقة لها بأي غارات عسكرية في فنزويلا

جندي سابق ومنشق يتبنيان الهجوم

غودرو الذي وصف نفسه بأنه مُنظم هذا الهجوم، قال لـ"رويترز" إن "بيري ودنمان يعملون معي هؤلاء هم رفاقي".

ونشر غودرو فيديو يعرّف عن نفسه على أنه منظم الهجوم، إلى جانب الضابط العسكري الفنزويلي المنشق خافيير نييتو، وقال في الفيديو إن المقاتلين على الأرض استمروا في تنفيذ عمليات في مناطق مختلفة من البلاد.

ووصف أحد المقاتلين بأنه "القائد سيكويا"، الذي يبدو أنه إشارة إلى أنطونيو سيكيا، الذي تم تحديده يوم الاثنين من قبل التلفزيون الحكومي باعتباره أحد الأشخاص الذين اعتقلوا.

ويصف موقع "سيلفركورب" غودرو بأنه "مخضرم كبير في القوات الخاصة في العراق وأفغانستان".

غوايدو يشكك

من جهته، شكك زعيم المعارضة خوان غوايدو (الذي تعترف به واشنطن رئيسا مؤقتا لفنزويلا) في رواية الحكومة عن أحداث يوم الأحد، وأصر على أن مادورو يسعى إلى تشتيت الانتباه عن مشاكل أخرى في الأيام الأخيرة، بما في ذلك أعمال شغب قاتلة في السجن ومعركة عصابات عنيفة في كاراكاس.

وقال فريق غوايدو في بيان مساء الاثنين: "نطالب باحترام حقوق الإنسان..



للأشخاص الذين اعتقلوا في الساعات الأخيرة".

أتوا من كولومبيا

ورغم أن المعلومات قليلة عن "الهجوم" المزعوم إلا أن وزير الداخلية نيستور ريفيرول قال، خلال كلمة بثها التلفزيون الحكومي، إن القوات الفنزويلية تمكنت من صد المهاجمين، مؤكداً وقوع ضحايا، ولم يكشف الوزير عن هويات منفذي الهجوم أو أعدادهم أو نوعيات القوارب أو الأسلحة التي استُخدمت في الهجوم، عدا قوله إنهم أتوا من كولومبيا.

ووصف ريفيرول المهاجمين بأنهم "إرهابيون مرتزقة" يهدفون إلى الإطاحة بحكومة فنزويلا وخلق حالة من الفوضى.

وبحسب المسؤولين الفنزويليين، وقع الهجوم في مدينة لا غوايرا، التي تبعد 20 كيلومتراً عن كراكاس والتي تضم أضخم مطار في البلاد.

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