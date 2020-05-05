هجمات متزامنة لداعش بثلاث محافظات توقع ضحايا وإصابات من القوات العراقية

2020/05/05 | 08:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سقط عدد من القوات الامنية العراقية ضحايا في هجمات شنها عناصر من تنظيم داعش في مناطق متفرقة.

وزادت وتيرة الهجمات التي يشنها مسلحو داعش على نحو واسع منذ بداية شهر رمضان، والتي تستهدف على نحو خاص مقاتلي الحشد الشعبي، ما أوقع عشرات الضحايا والجرحى.

وكانت أشد الهجمات عنفاً قد وقعت السبت في محافظة صلاح الدين، حيث شن التنظيم هجمات منسقة على قوات الحشد ما أوقع 11 ضحية.

وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان عناصر من داعش هاجمت في وقت متقدم من فجر الثلاثاء نقطة تابعة لحشد الشيخ وصفي عاصي في قرية العصرية بناحية تازة جنوبي كركوك، مما ادى وقوع أربعة ضحايا من الحشد.

واضاف ان عناصر داعش انسحب باتجاه قرية الضباع الجديدة بعد قيام الحشد بالرد عليهم واصابة عدد منهم بجروح.

كما هاجمت عناصر من داعش قطعات ضمن الفرقة ١٤ للجيش العراقي بقرية قلعة سوران الواقعة بين ناحية قراج جنوب شرقي الموصل وناحية سركران ضمن قضاء الدبس في كركوك.

وأوضح مصدر امني بان التعرض تسبب بوقوع عنصرين من الجيش العراقي ضحايا.

وبشكل متزامن هاجمت عناصر من داعش في وقت متقدم من فجر الثلاثاء اصيب عنصر من الشرطة الاتحادية برصاص قناص بقرية على سراي التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك.

وقال مصدر امني لشفق نيوز ان العنصر المصاب من الفوج الاول لواء ٢٠ فرقه ٥ وتم نقله الى مستشفى كركوك.

الى ديالى أفاد مصدر أمني باحباط تعرض لعناصر داعش استهدف نقطة مرابطة أمنية شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لشفق نيوز إن الاجهزة الامنية تصدت لهجوم شنه عناصر من داعش على نقاط مرابطة في منطقة المخيسة التابعة لناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة.

واضاف "أن الهجوم لم يسفر عن اي خسائر في صفوف الاجهزة الامنية

وتشهد منطقة المخيسة التابعة لناحية أبي صيدا ٣٠كم شمال شرق بعقوبة حوادث وخروقات أمنية لوجود أوكار وملاذات لعناصر داعش تتمركز في البساتين والمناطق الزراعية.

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