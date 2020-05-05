سندباد ”الخليجي“ يثير غضب العراقيين

2020/05/05 | 08:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أثار الفنان الكويتي نبيل شعيل موجة غضب من مدونيين واعلاميين عراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اغنية نسب فيها شخصية سندباد المشهورة الى الخليج.

وتقول كلمات نبيل شعيل “السندباد كان بحّارًا خليجيّاً عظيماً من هنا والذين اشتركوا في رحلة الاحلام هم اولادنا والمجاديف التي شقت جبال الموج كانت من هنا “.

وقد اتهم المدونون نبيل شعيل بسرقة التراث والحضارة العِراقيّة، في حين سخر اخرون من الاغنية وقاموا بإبدال ملابس البحار المعروف بثوبه وعمامته الى الشماغ والدشداشة الخليجية.

وقد شاركت الاعلامية العراقية سهر القيسي بالاحتجاج على الاغنية حيث غردت عبر حسابها على تويتر مع هاشتاغ “سندباد من بغداد” وكتبت “هوليوود تصوره وكأنه من الهند وآخر ينسبه للواق واق ..



سندباد مثلي بغدادي وما رح يصير غير بغدادي !”.

غير ان سهير القيسي عادت واستدركت في تغريدة اخرى كاتبة: “لحظة من فضلكم فلنفكر ايجابياً ونعتبر أن أغنية الفنان الكبير نبيل شعيل هي دعوة محبة لإعتبار أننا في القلب وضمنياً واحد ..



#العراق و #الكويت علاقة محبة ..”.

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