الحكومة الصائمة والمكاتب النائمة - مؤيد عبد الستار

2020/05/05 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار كان رمضان يمثل لنا نحن الاطفال سهرة ليلية وانتظار تقديم حلويات الزلابية والبقلاوة بعد لعبة المحيبس و الاستمتاع بالمربعات الغنائية ومشاهدة المسلسلات التلفزيونية الجديدة التي تقدم هدية للصائمين كي ينسوا جوعهم وعطشهم وحضور الاحتفالات الدينية التي تشمل بعض الاناشيد والصلوات وغير ذلك من نشاطات في هذا الشهر الذي يعده الصغار شهر لهو ونوم دون تحضير للواجبات المدرسية واقتصار الدوام المدرسي على ساعات قليلة ......





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