بيان مختصر في زمن الوباء، 9 أبريل 2020، -ائتلاف رغم كل شيء- ترجمة فريق الترجمة في جريدة المناضل-ة الموقوفة - المناضل-ة

2020/05/05 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة يتقاسم "ائتلاف رغم كل شيء" Collectif Malgré Tout في هذا "البيان الصغير" مع كل المهتمين أربع مسارات للتفكير وافتراض فرضيات عملية، على أمل أن تكون هذه مساهمة مفيدة في التفكير والعمل وسط هذا الغموض والتعقيد.***1 .



عودة الأجسامعلى مدى الأربعين سنة الماضية، شهدنا انتصارًا وهيمنة بلا منازع للنظام النيوليبرالي في كل مكان في العالم.



من بين الاتجاهات المختلفة التي تعبر عن هذا النوع من النظام، ......





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