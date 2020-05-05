2020/05/05 | 08:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت وزارة التخطيط "المشروع الوطني لتشغيل الشباب"، والذي جوهره منح الشباب قروضا ميسرة لتأسيس مشاريع متوسطة، وهذا يلتقي بصورة كبيرة لكن ليست تامة مع دعوتي الى تشجيع الاهالي الى تأسيس مشاريع انتاجية صغيرة ومتوسطة.

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