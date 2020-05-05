البلداوي: بعض الكتل اعترضت على كابينة الكاظمي وحسم منها 14 وزارة

2020/05/05 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص أوضح النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الثلاثاء، ان هناك تباين في مواقف الكتل السياسية حيث اعترضت بعض الكتل على الأسماء التي طرحها الكاظمي، لافتا الى ان 14 حقيبة وزارية تم حسمها وتبقى 8 وزارات لم تحسم بعد بسبب الخلافات مابين الكتل السياسية.وقال البلداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المفاوضات قبل ثلاثة […]

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