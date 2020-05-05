الحلبوسي يكشف تفاصيل مهمة عن شكل كابينة الكاظمي

2020/05/05 | 08:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، تفاصيل مهمة عن شكل كابينة مصطفى الكاظمي المكلف لرئاسة الوزراء....

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