2020/05/05 | 08:47 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح محمد العراقي: لا نقبل ان يكون الثوار مصدر انتشار الوباء بتجمعاتهم الكبيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/05 | 08:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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