مادورو يعلن اعتقال أمريكيَّين بتهمة محاولة “غزو” فنزويلا من البحر

2020/05/05 | 08:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ بلاده اعتقلت الإثنين أمريكيَّين حاولا مع مجموعة من “المرتزقة” فجر الأحد “غزو” فنزويلا من البحر للإطاحة بنظامه لحساب زعيم المعارضة خوان غوايدو، مشيراً إلى أنّ اجمالي عدد الموقوفين في هذه القضية خلال 48 شخصاً بلغ 15 شخصاً.وقال مادورو مخاطباً القيادة العليا للقوات المسلّحة إنّ السلطات اعتقلت “عنصرين أمنيين” […]

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