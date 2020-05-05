الطائي: اميركا تمهد لحوارات حزيران باعادة نشاط المجاميع الارهابية

2020/05/05 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر الخبير الامني صباح الطائي، الثلاثاء، من التحركات الارهابية والهجمات المتكررة لعناصر داعش الارهابي في مختلف المحافظات، لافتا الى ان اميركا تعمل على اعادة نشاط المجاميع الارهابية تمهيدا لحوارات حزيران المقبل.وقال الطائي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الجانب الاميركي يتخذ من داعش الاجرامي ورقة رابحة في العراق وامام المجتمع الدولي من اجل […]

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