كورونا يحصد ارواح اكثر من ربع مليون نسمة في العالم

2020/05/05 | 08:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى وباء كورونا بحياة أكثر من رُبع مليون نسمة، ما يزيد عن 85 بالمئة منهم في أوروبا والولايات المتّحدة لوحدهما.وأظهرت الحصيلة الأخيرة أنّ الجائحة حصدت أرواح 250 ألفاً و203 أشخاص من أصل ثلاثة ملايين و570 ألفاً و93 مصاباً بالفيروس.وسجّلت أعلى حصيلة وفيات في العالم في الولايات المتّحدة بـ 68 ألفاً و689 وفاة، تليها […]

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