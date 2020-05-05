الحشد الشعبي يعلن انتهاء عملية “اسود الصحراء” ويكشف عن نتائجها

2020/05/05 | 08:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الثلاثاء، عن انتهاء عملية اسود الصحراء بتطهير عدة مناطق وقتل خمسة إرهابيين وتفجير عجلة مفخخة ضمن عملية أسود الصحراء.وقال نائب قيادة عمليات الأنبار للحشد أحمد نصر الله في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “بعد انطلاق عملية أسود الصحراء تم تطهير عدة مناطق تقع غرب محافظة […]

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