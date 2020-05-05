ناديا دهوك وزاخو يقدمان طلب الانسحاب من الدوري الكوردستاني

2020/05/05 | 08:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب ناديا دهوك وزاخو من الاتحاد الكوردستاني لكرة القدم الغاء دوري الدرجة الاولى.

وقال بزار اسماعيل رئيس نادي دهوك لشفق نيوز ان المطالبة تأتي بسبب ازمة فيروس كورونا وما افرزته من منع التجمعات وغلق المطاعم والفنادق وحظر التجوال، مضيفا ان فريق النادي لكرة القدم يحتاج الى شهر كامل للاعداد بالاضافة للحاجة الماسة الى تكاليف مالية لتغطية نفقات المشاركة في الدوري من النقل والعقود ومصاريف الاقامة وغيرها.

من جانب اخر اعرب حميد سليمان رئيس نادي زاخو عن تاييده لفكرة الغاء دوري كوردستان لكرة القدم.

وقال في حديث لشفق نيوز ان نادي زاخو يشارك بفريقين في الدوري العراقي الممتاز ودوري كوردستان وان النادي يواجه ازمة مالية بسبب الازمة الاقتصادية في اقليم كوردستان.

وقال ان فريقه المشارك في الدوري العراقي انسحب من الدوري بعد ان خير الاتحاد العراقي الاندية بالانسحاب او البقاء دون ان يتاثر ذلك بمسالة الهبوط الى الدرجة الاولى

وعن دوري كوردستان رأى حميد ضرورة الغاء دوري كوردستان للضائقة المالية وعدم استعداد الفريق للمشاركة في الدوري وقرب انتهاء الموسم الكروي.

يذكر ان دوري كوردستان لكرة القدم توقف مع بداية ازمة فيروس كورونا في منتصف شهر اذار المنصرم، حيث توقف الدوري في الدور الثالث من المرحلة الثانية ولم يقرر بعد الاتحاد الكوردستاني لكرة القدم مصير الدوري في ظل الظروف الراهنة.

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