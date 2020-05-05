عودة الإيطاليين إلى الحياة وسط إجراءات متشددة

2020/05/05 | 08:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ الإيطاليون عودتهم التدريجية إلى أنشطة الحياة الطبيعية بعد حوالي شهرين من الإغلاق بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.وتطبق السلطات الإيطالية إجراءات احترازية متشددة كارتداء الأقنعة الواقية من انتقال العدوى بشكل إجباري للجميع وتخصيص أبواب خاصة لدخول وخروج المسافرين بالقطارات للحد من الاختلاط بينهم.كذلك وزعت سلطات النقل على القطارات المختلفة نشرات لتوعية […]

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