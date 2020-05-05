الانباري: صحراء الانبار بحاجة الى مزيد من القوات الأمنية

2020/05/05 | 09:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد مسؤول منظمة بدر في محافظة الانبار، قصي الانباري، ان صحراء الانبار بحاجة الى مزيد من القوات الأمنية بجميع صنوفها، لافتا الى ان أهالي الانبار يطالبون بتواجد الحشد الشعبي في مناطقهم في حين ان من ينادي بخروجها فهو لايمثل مطالب أهالي المحافظة.وقال الانباري في تصريح لـ /المعلومة/، ان “بعض النواب لايمثلون الشعب […]

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