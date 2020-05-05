ضبط اكثر من 7 طن من القنب الهندي وإيقاف 3 مشتبه بهم في المغرب

2020/05/05 | 09:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة المغربية ضبط 7,2 طن من القنب الهندي في الدار البيضاء، كانت موجهة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية، مشيرة الى توقيفها لثلاثة من المشتبه بهم.ونقلت المخدرات في شاحنة تحمل أرقام تسجيل مزيفة، كانت تتجه نحو ميناء الجرف الأصفر الذي يبعد حوالي 120 كلم جنوب العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وفق ما ورد في بيان […]

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