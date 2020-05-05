الحشد الشعبي يعلن انتهاء عملية ’’أسود الصحراء’’ ويكشف نتائجها

2020/05/05 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الأنبار

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الثلاثاء (05 أيار 2020)، انتهاء عملية "أسود الصحراء"، فيما أشارت الى أن العملية انتهت بتطهير عدة مناطق، وقتل خمسة "إرهابيين" وتفجير عجلة مفخخة غرب محافظة الانبار.

وقال نائب قيادة عمليات الأنبار للحشد، أحمد نصر الله في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد انطلاق عملية أسود الصحراء تم تطهير عدة مناطق تقع غرب محافظة الأنبار، وتطويق ومداهمة وادي حوران، ووادي الحسينيات، والملصي، والكعره، والحلكوم، والمدهم، وأم اللوز، وصولاً للعجرميات والعوديان الثلاثة وعود النسر".

وأضاف نصر الله، أنه "تم التجول داخل الممرات الوعرة بين منطقة وأخرى وتطويقها 360 درجة من كافة القوة المتواجدة في هذه العمليات".

وأوضح، أن "العملية أسفرت عن قتل خمسة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، واعتقال أربعة مشتبه بهم وتفجير عجلة مفخخة والعثور على ثلاثة أحزمة ومصادرة ثلاث درجات نارية كان يستخدمها داعش الإرهابي، بالإضافة الى حرق بعض المضافات في مناطق متفرقة".

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